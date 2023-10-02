İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4595
  • EURO
    28,8778
  • ALTIN
    1617.44
  • BIST100
    8486.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hakan Çalhanoğlu: Gurur duyuyorum

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2023 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Gurur duyuyorum
ABONE OL

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Geçen sezon finalde olmak çok güzeldi. Ne yazık ki kupayı kazanamadık ama yaptıklarımızdan dolayı takım arkadaşlarım ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, "Sakatlığım sebebiyle Real Sociedad'a karşı oynayamadım. Benfica maçı için hocamız karar verecek. Benfica'nın iyi bir takımı var ve hocalarını çok iyi tanıyorum. Maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Inter taraftarı ve Benfica forması giyen Di Maria ile ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullan: "Inter taraftarı lafla anlatılmaz, bunu ancak deneyimleyebilirsiniz. Bana çok özel şeyler hissetiriyorlar. Di Maria'yı Berardi'ye benzetiyorum. Çok fazla özelliği ve deneyimi var ancak dikkat etmemiz gereken tek oyuncu o değil. Asla pes etmek ve küçük takımlara karşı hata yapmak istemiyoruz."

Inter, 3 Ekim Salı günü, Benfica ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.