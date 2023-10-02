Hakan Çalhanoğlu: Gurur duyuyorum

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Geçen sezon finalde olmak çok güzeldi. Ne yazık ki kupayı kazanamadık ama yaptıklarımızdan dolayı takım arkadaşlarım ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, "Sakatlığım sebebiyle Real Sociedad'a karşı oynayamadım. Benfica maçı için hocamız karar verecek. Benfica'nın iyi bir takımı var ve hocalarını çok iyi tanıyorum. Maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Inter taraftarı ve Benfica forması giyen Di Maria ile ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullan: "Inter taraftarı lafla anlatılmaz, bunu ancak deneyimleyebilirsiniz. Bana çok özel şeyler hissetiriyorlar. Di Maria'yı Berardi'ye benzetiyorum. Çok fazla özelliği ve deneyimi var ancak dikkat etmemiz gereken tek oyuncu o değil. Asla pes etmek ve küçük takımlara karşı hata yapmak istemiyoruz."

Inter, 3 Ekim Salı günü, Benfica ile sahasında karşı karşıya gelecek.