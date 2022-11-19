Hakan Çalhanoğlu: İstekli, arzulu oynadık

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Atmosfer çok güzeldi. En son maçtaki gibi oynadığımız performansı yansıtmak istedik. Ara sıra zorluklar yaşadık. Sonuna kadar skoru tuttuk. İyi mücadele ettik. İstekli, arzulu oynadık. Bu hazırlık maçları iyi oldu. Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli. Oraya hazırlanacağız." dedi.

Hakan ayrıca, "Golde kaleciyi gördüm ve soluna vurdum direkt, kilitledim. Uzun köşeye vuracağımı düşündü. Kısa köşeye sert vurdum." açıklamasını yaptı.