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Spor

Hakan Çalhanoğlu o anı anlattı! ''Kariyerimin en önemli...''

Hakan Çalhanoğlu, Juventus - Inter maçında attığı golle takımını Serie A'daki şampiyonluk yarışında tuttu. İlk penaltıyı kaçıran ancak tekrarlanan vuruşta topu filelerle buluşturan Hakan Çalhanoğlu o anları anlattı...

Star Gazetesi6 Nisan 2022 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 15:21
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Juventus'u 1-0 yendiği maçta attığı penaltı golüyle takımına şampiyonluk mücadelesinde adeta yeniden hayat verdi.

Kullandığı ilk penaltı Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'ye takılan Hakan, siyah beyazlı futbolcuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrarlanan atışta bu kez fileleri sarsmıştı.

"GOL ATACAĞIMI BİLİYORDUM"

İtalyan basınına konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus maçında kullandığı penaltı için "Kariyerimin en önemli penaltısıydı" ifadelerini kullandı.

Türk futbolcu o anları şu sözlerle anlattı:

"Tamamen emindim, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra şutuma güvenebileceğimi biliyordum. Gol atacağımı biliyordum. Golden sonra kaçırdığım ilk penaltı için özür diledim, önemli ve belirleyici bir maçtı"

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Hakan bu penaltı golüyle son 4 maçını kazanan Juventus'un şampiyonluk için umutlarını kırarken, takımının da 1 maç eksiğiyle; Napoli'nin 3 puan, lider Milan'ın ise 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışına tutunmasını sağladı ve "Şampiyonluk mu? Evet buna inanıyoruz." diye konuştu.

"VERONA MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Önlerinde Verona ile oynayacakları kritik bir maç olduğuna vurgu yapan Çalhanoğlu "Juventus galibiyeti şampiyonluğa inanmaya geri dönmemiz için doğru bir hamle olabilir. Hata yapamayacağımız bir noktadayız. Bu hafta Verona'yı konuk edeceğiz ve kolay bir mücadele olmayacak" dedi.

Star Gazetesi

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