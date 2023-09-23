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Spor

Hakan Çalhanoğlu sahalara geri dönüyor

Inter'de sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Sociedad maçını kaçıran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligdeki Empoli maçında forma giyebilecek.

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu sahalara geri dönüyor
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İtalya Serie A'ya 4'te 4'le başlayan Inter, 5. haftada Empoli deplasmanına gidecek.

Simone Inzaghi'nin ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

İtalyan basınında Hakan için "Geri dönüyor ve orta sahanın kontrolünü tekrar alacak. Çalhanoğlu, Inter'e daha fazla denge, kompaktlık ve tehlike vadediyor" yorumu yapıldı.

Inter'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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