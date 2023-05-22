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Spor

Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Herkesi ters köşeye yatırdı

Milli oyucumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Birçok Avrupa kulübünden teklif alan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında kararını verdi. Milli yıldız imzayı atıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Herkesi ters köşeye yatırdı
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 2024 yılı itibariyle takımı ile olan sözleşmesi bitiyor. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan milli yıldız, geleceği hakkında kararını verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'DE KALIYOR

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmaya hazırlanıyor. Inter tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak ve yıllık maaşını 6 milyon euroya çıkaracak. Lacivert-siyahlılar teklifi iletti, şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun kararı bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, 10 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA BOY GÖSTERECEK

Grup maçları ve sonraki turlarda Hakan Çalhanoğlu'nun üstün performansı ile finale kadar çıkan Inter, som olarak yarı finalde ezeli rakibi Milan'ı her iki maçta da mağlup ederek adını İstanbul'da ki finale yazdırmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Inter forması ile 45 resmi maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 4 gol atıp 8 asist yaparak takımının başarısına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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