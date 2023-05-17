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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi finalini oynamak bir rüya

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da oynanacak olan final mücadelesi hakkında konuştu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi finalini oynamak bir rüya
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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yenerek İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali oynamaya hak kazandıkları karşılaşma sonrası konuştu.

Çalhanoğlu maç sonu açıklamasında "Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya! Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum, bu sezon inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik." sözlerini kullandı.

Takımın başarısının aile ortamında geçtiğini belirten yıldız oyuncu, "Biz arkadaştan öteyiz, biz aileyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok zaman geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Çalhanoğlu finalde Manchester City veya Real Madrid'den kimi istediğine ilişkin soruya ise, "Rakibimizin kim olacağı fark etmez. Önemli olan finale çıkmamız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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