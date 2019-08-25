32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip!

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başladı.
 
MILAN'DA İLK TERCİH DEĞİL
 
Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun 10 numara pozisyonunda Suso ve Paqueta'yı düşündüğü, Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk tercihi olmadığı belirtildi.
 
TORINO'NUN HAKAN TEKLİFİ
 
Torino'nun Hakan için Milan'a 5 milyon euro kiralama teklifinde bulunacağı ve Türk yıldızın maaşını da tamamen karşılayacağı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
LJAJIC YERİNİ DOLDURAMAMIŞLARDI
 
Takımın 10 numarası Adem Ljajic'i sezon başında bonservisiyle Beşiktaş'a satan Torino, Sırp yıldız yerine istediği 10 numarayı bulamamıştı.
 
SporX
 

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çocuklar sokakta buldu! Faciaya neden oluyordu

Çocuklar sokakta buldu! Faciaya neden oluyordu

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Nesli tükenmekte olan bu hayvan, Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenmekte olan bu hayvan, Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Ailesini arıyor.... Tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti

Ailesini arıyor.... Tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış

Vahşice öldürülen Emine Bulut'un annesinden 'çekim' isyanı

Vahşice öldürülen Emine Bulut'un annesinden 'çekim' isyanı

Bakan Pekcan uyardı: Bu işaret yoksa almayın

Bakan Pekcan uyardı: Bu işaret yoksa almayın

Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Üzerinden kablo ve saç tokaları çıktı

Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Üzerinden kablo ve saç tokaları çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA