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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
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İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızılıları kutladı. Hakan paylaşımına Galatasaray'ı da etiketledi ve kalp emojisi kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylı olduğu biliniyor. Yıldız oyuncu daha öncesinde verdiği bir ropörtajda "Çocukluğum Galatasaray'la kupa kazanmanın hayaliyle geçti. İnsan o formayı giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem." ifadelerini kullanmıştı.

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