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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

EURO 2024 Elemeleri'nde evinde Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, sakatlanarak oyundan ayrıldı.

28 Mart 2023 Salı 23:50 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde A Milli Takım, Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında bu 3 ismin yerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

38. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan kenare gelirken yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

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