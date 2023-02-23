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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan örnek davranış! Inter-Porto maçından sonra açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendi. Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 02:33 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan örnek davranış! Inter-Porto maçından sonra açıkladı
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Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.

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