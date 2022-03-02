Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:28

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi Milan'a konuk oldu. San Siro Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona ererken, Türk futbolcu eski takımı Milan'ın taraftarlarının hedefindeydi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÇİRKİN PANKART

Geçen sezon sonunda kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi sona eren ve olaylı bir şekilde Inter'e transfer olan Hakan için stadyumda hakaret içeren bir pankart açılırken, Türk Milli futbolcu tribünlerden koro halinde ıslıklandı.

BRAHIM DIAZ'IN HAREKETİ OLAY OLDU!

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılışıyla boşta kalan 10 numaralı formayı alan Brahim Diaz'ın, eski takım arkadaşına yaptığı bir hareket ise tribünlerde ve sosyal medyada büyük yankı buldu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Milano derbisine yedek kulübesinde başlayan Diaz, 67. dakikada Rade Krunic'in yerine oyuna girdi. 23 dakikada oldukça olumlu performans gösteren ve Inter'in bıraktığı boşlukları iyi kullanan İspanyol futbolcunun, Hakan Çalhanoğlu ile girdiği ikili mücadelede rakibine attığı bacak arası çalım Milan taraftarlarını coştururken, sosyal medyayı da salladı. Özellikle İtalya'da Milan'a yakın internet sitelerinde "Çalhanoğlu'na atılan bacak arası çalım, Türk futbolcuyu küçük düşürdü" yorumları yapıldı.

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RÖVANŞ 20 MART'TA

Milan ile Inter arasında oynanan İtalya Kupası yarı final ilk maçının rövanşı 20 Mart'ta oynanacak.

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