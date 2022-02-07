Hakan Çalhanoğlu kararı Inzaghi'nin başını yaktı!

Star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:02

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 2-1 yenik ayrıldı.

Inter, 38. dakikada Ivan Perisic ile öne geçerken, Milan'a 3 puanı getiren goller 74 ve 78. dakikalarda Olivier Giroud'dan geldi.

FATURA SIMONE INZAGHI'YE KESİLDİ!

Hakan Çalhanoğlu, eski takımına karşı ilk'de sahaya çıkarken, Perisic'in golünde asisti yapan isim oldu. 73. dakikada yerini Arturo Vidal'a bırak Milli futbolcunun çıkmasının hemen ardından Inter iki gol yiyerek yenilince eleştiri okları da teknik direktör Simone İnzaghi'ye çevrildi.

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INZAGHI'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Inter'in hocası karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Derbiyi bu şekilde kaybetmek acı veriyor ama aklımız başımızda olmalı çünkü 70 dakika boyunca tek yönlü bir derbi oynandı." ifadelerini kullandı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU VE PERISIC'İ ÇIKARDIM ÇÜNKÜ..."

Inzaghi oyuncu değişiklikleri nedeniyle yapılan eleştirilere ise "Perisic baldırında sertleşme olduğu için değişiklik istedi. Hakan Çalhanoğlu ise çok yorulmuştu. Değişikliklerden dolayı değil, ikinci golü atamadığımız için ve Milan'ın ilk golü öncesinde Alexis Sanchez'e yapılan faul verilmediği için yenildik. O dakikalarda maçın 2-0 ya da 3-0 lehimize olması gerekiyordu" diyerek cevap verdi.

İşte Hakan için yapılan yorumlar:

"HAKAN ÇALHANOĞLU HARİKA OYNADI"

Hakan Çalhanoğlu Serie A'yı sallıyor! Yıldız isimleri geride bıraktı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun derbideki performansına 10 üzerinden 6,5 puanverdi.

Eurosport: "Hakan Çalhanoğlu, Ivan Perisic'e kornerden bir asist yaptı ve 73. dakikada yerini Arturo Vidal'e bırakana kadar harika bir oyun oynadı. (6,5 puan)"

"DERBİ ONUN MAÇIYDI"

Tuttomercatoweb: "Milan'daki geçmişi göz önüne alındığında derbi onun maçıydı. Müsabakayı iyi yorumladı. Perisic'in voleyle attığı golü ortaya çıkarmak için topa iyi bir yörünge çizdi. (6,5 puan)"

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"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ZEHİRLİ DİŞİ..."

Passion Inter: "İlk yarıdaki derbide olduğu gibi zehirli bir dişi vardı ve sansasyonel bir kararlılık ve arzuyla oynadı. Perisic'in golünü doğuran köşe vuruşunda meziyetini gösterdi. (6,5 puan)"

"HAKAN ÇALHANOĞLU KARARLI VE KARAKTERLİ"

Calcio Mercato: "İyi bir kararlılık ve oyun karakterine sahipti. Köşe vuruşundan yaptığı asist bu sezonki başarılı oyununun başka bir örneğiydi. Inzaghi onu değiştirdi çünkü sarı kart görmüştü. (6,5 puan)"