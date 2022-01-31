Hakan Çalhanoğlu Serie A'yı sallıyor! Yıldız isimleri geride bıraktı

Star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:36

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla gösterdiği performansla bu sezon Serie A'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan ve transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Türk futbolcu, yeni takımını sırtlayan oyuncuların başında geliyor.

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'nun bu performansı istatistiklerine de yansımış durumda. Inter'in orta saha oyuncusu sezonun geride kalan bölümünde önemli rakamlara ulaşmış durumda.

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin taktik tahtasında kendisine kritik bir yer edinen 27 yaşındaki futbolcu, Inter'in sonuç üzerinde rol oynayan en belirleyici oyuncularından birisi oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU ASİST KRALLIĞINDA 3. SIRADA

Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Nicolo Barella gibi şu ana kadar toplam 7 asistle takımına büyük katkı sağladı. Serie A'da bu ikiliyi geçebilen sadece iki isim var: Sassuolo'dan Domenico Berardi (10 asist) ve Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic (8 asist). Hakan bu alanda Felipe Anderson (Lazio), Veretout (Roma), Candreva (Sampdoria), Mkhitaryan (Roma) ve Pasalic (Atalanta) gibi yıldız isimleri geride bıraktı.

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KİLİT PAS KONUSUNDA TEK RAKİBİ CANDREVA

Türk futbolcu, Serie A'da kilit paslar konusundaki istatistiğiyle de dikkat çekiyor. Hakan Çalhanoğlu bu konuda da ikinci sırada ve Sampdoria'dan Antonio Candreva'yı takip ediyor. Çalhanoğlu'nun 43 kilit pası bulunurken, Candreva ise 54 kilit pasla zirvede yer alıyor.

19 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maça çıktı. Bu müsabakalarda 1315 dakika sahada kalan Hakan, 6 kez fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verdi.