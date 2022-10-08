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  • Hakan Keleş: 1 puan kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü
Spor

Hakan Keleş: 1 puan kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ekim 2022 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Hakan Keleş: 1 puan kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü
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Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Keleş, "Kazanacak bir oyun oynamadık. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı biraz daha toparladık. Gol de bulduk ama iyi oynamadık. Pas hataları var ama bu zeminden kaynaklandı. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama ikinci yarı biraz daha üstüne koyduk. Rakibimizin kalitesi yüksek. Mücadele ettik. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Üzüntülüyüz. 1 puan da kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü. Biraz bizim için moral olacaktı ama kaybettiğimiz için üzüntülüyüz." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Eksiklerimiz çok, birçok şeyi iyi yapamadık. Rakip de etkili olamadı ama golü duran toptan buldular. Ona önlem alamadık. Girdiğimiz pozisyonlar var, son pas tercihlerimiz var. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama telafi edeceğiz. Güçlü camialara karşı iyi sonuçlar alabiliyorduk ama bugün olmadı. Seyircimizi üzdük. Telafi edeceğiz. Bize inansınlar." sözlerini kullandı.

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