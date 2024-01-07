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Spor

Hakan Keleş: Artık hedef Fenerbahçe maçı

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a mağlup oldukları maçtan sonra konuştu.

7 Ocak 2024 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Artık hedef Fenerbahçe maçı
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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hakan Keleş, "Zor maç olacağını biliyorduk. İki takımın da eksikleri vardı. İlk 60 dakikada Galatasaray'a alan vermedik. Biz de pozisyonlar yakaladık. İkinci yarının başında pozisyonları değerlendirebilseydik, daha farklı olacaktı. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

"ARTIK HEDEF FENERBAHÇE MAÇI"

Genç teknik adam, "Zor bir fikstürümüz var. Transfere kadar alacağımız puanlar avantajımız olacaktı. Geriye düştükten sonra oyuncularda problem yaşadık. Alternatif oyuncularda problemlerimiz var. Kötü bir oyun sonrasında risk alarak çevirmeye çalıştık ama şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ HAKEM 'FAUL' DEDİ AMA..."

Basın toplantısında konuşan Hakan Keleş "İlk golden önceki pozisyona itiraz ettim. Dördüncü hakem Muhammet Ali Meteoğlu 'faul' dedi. Orta hakem Ali Şansalan vermedi. Zaman zaman anlıyorsunuz, hakemin verdiği faullerle burada galip gelemeyeceğinizi... Bu tür maçlarda hakemler takdir haklarını kullanıyorlar. Baskıyla oluyor belki de. Bulduğumuz pozisyonlar vardı. Biz değerlendiremedik. Hakemler zor veriyorlar" dedi.

"OYUNA GİREN OYUNCULARDAN VERİM ALAMIYORUZ"

Hakan Keleş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Biz oyuna müdahale etsek de çözüm üretemedik. Oyuna giren oyunculardan verim alamıyoruz. Kadro kalitesi ile alakalı bir şey. Transfer süreci var. Bunları telafi edeceğiz."

Marlos Moreno'nun karşılaşmadaki performansına yönelik bir soruya Keleş, "En etkili oyunculardan biri Moreno'ydu. Galatasaray Moreno'nun karşısında Kaan'ı tercih etti. Moreno, zaman zaman etkili oldu. Ancak son paslarda etkili olamadık. Eksik kaldık" şeklinde konuştu.

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