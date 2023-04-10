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Spor

Hakan Keleş: Bireysel hata ve penaltıyla geri düştük

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 00:10 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Bireysel hata ve penaltıyla geri düştük
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, istekli oynamalarına ve öne geçmelerine rağmen sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "İlk yarıda yaklaşık 35-40 dakika iyi oynadık. Öne de geçtik. Yapmamamız gereken şeyler yaptık. Fazla geniş alan verdik. İyi değerlendirdiler. Bireysel hata ve penaltıyla geri düştük." ifadelerini kullandı.

İkinci devrenin başında talihsiz bir golle skorun 3-1'e geldiğini aktaran Hakan Keleş, "Geri çevirmemiz zordu. Oyunun genelinde istekliydik. Kazansaydık iyi olacaktı. Kaybettik. Üzgünüz. Böyle oynamaya devam edersek Sivasspor maçında kazanacağımızı düşünüyorum. Kötü gidişatımız var ama böyle oynamaya devam edersek ve üstüne de koyarsak ligde kalacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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