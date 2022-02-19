Hakan Keleş: Bugün kaybedecek bir oyun oynamadık

19 Şubat 2022 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 19:15

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi kötü gidişatımız vardı. Devam ediyor. Onu değiştirmek istiyorduk. Bugün kaybedecek bir oyun oynamadık, oyunun bazı bölümlerinde üstün oynadık. Bazı pozisyonları değerlendiremedik. Oyun içinde verilen ve verilmeyen fauller var. Bu biraz canımızı sıktı. Rakip belki 10 kişi kalabilirdi. Bazı konularda sıkıntılar yaşadık. Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız. Oyunu skora yansıttığımız zaman istediğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında da kötü gidişat yaşadık. Biraz fikstür avantajı biraz da bazı sorunlar var. Rakiplerimizden alacağımız maçlarımız var. Onları kazanıp hedeflerimize ulaşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.