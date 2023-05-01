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Spor

Hakan Keleş: Farklı şekilde kazanacağımız maçtı ama kaybettik

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Giresunspor'un deneyimli teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Farklı şekilde kazanacağımız maçtı ama kaybettik
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde İstanbulspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Hakan Keleş, "Oyuncuların performansından çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar hep üstündük. Bir kere kalemize geldiler, o da şansızlık denk geldi gol. 50 kere ceza sahasına girmişiz, 30 tane şut atmışız. Oyun olarak çok üstün bir oyunumuz vardı. Oyuncular inanılmaz şekilde istediler. Farklı şekilde kazanacağımız maçtı ama kaybettik. Üzgünüz." dedi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü, sözlerine, "Hakemler hakkında hiç konuşmadım ama bugün Mete Hoca'yı biraz takdir haklarını çok kötü buldum. Hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz çok pozisyona girdik, değerlendirmemiz gerekiyordu. Vakit geçirmelerine müsaade etti. Üzgünüz. Ama biz haftalardır bu sorunları yaşıyoruz hakemler hakkında. Beşiktaş maçında Aboubakar'ın dirseğini görmediler. Ankaragücü maçında elle gol attılar, vermediler. Geçen hafta penaltıya çağırdı, penaltıyı vermediler. Çok fazla hakemler hakkında yorum yapmıyoruz ama burada bir emek sarf ediliyor. Bunun karşılığını görmek istiyoruz. Oyuncularıma üzülüyorum, bu kadar çaba sarf ediyorlar. Önümüzde daha kazanacağımız çok maç var. İnşallah onları kazanıp her şeye rağmen bu ligde kalmaya çalışacağız." diye devam etti.

Hakan Keleş, gelecek haftaki Fenerbahçe maçının sorulması üzerine, "Bu saatten sonra rakip fark etmiyor. Bu maç da stresli ve gergin bir maçtı. Biz artık kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız. Kazanacak gücümüz var. Bugün oyun olarak gösterdik. Ama bazı faktörler de bize etken oluyor. Çok iyi oynadığımız oyunları da kaybediyoruz diyebilirim." sözlerini sarf etti.

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