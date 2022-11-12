Hakan Keleş: Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu.

Galibiyetle ilgili konuşan Hakan Keleş, "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç bize moral oldu. İlerisi için bize umut doğdu." dedi.

Dört büyüklere karşı son 5 deplasmanda 4 kez kazanmaları, 1 kez ise berabere kalmaları hakkında konuşan Hakan Keleş, "Büyük maçlarda motivasyon önemli, zaten oyuncular kendileri de motive oluyor. Tatil öncesi konsantrasyon da kolay değildi. Takımla gurur duyuyorum. Taraftarımız, bizi iyi destekledi." ifadelerini kullandı.