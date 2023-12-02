İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Keleş: Galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik
Spor

Hakan Keleş: Galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, galip gelerek çıkışlarını devam ettirmek istediklerini ancak deplasmanda aldıkları bir puanın da iyi olduğunu söyledi.

Keleş, düzenlen basın toplantısında, Alanyaspor karşısına moralli geldiklerini belirtti. Geçen hafta olduğu gibi bugün de burada kazanmak istediklerini anlatan Keleş, "Ama oyunun geneline baktığımızda hem kaybedebileceğimiz hem de kazanabileceğimiz bir maçtı. Biraz dengeli bir maç oldu. Bizim için deplasmanda alınan bir puan iyi fakat galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik." dedi.

Keleş, Fatih Tekke'nin takımına iyi futbol oynattığını dile getirerek, "Alanyaspor kazanabilirlerdi ama birer puan paylaştık. Bizim için bir puan iyi oldu. İki kere geriye düştük ama oyuncularımın verdiği tepkiyle skoru eşitledik. Şimdi önümüze bakacağız. Çünkü 20 günde yoğun bir programımız var. Bu yoğunluğun sıkıntılarını yaşayabiliriz. Çünkü sakat ve problemli oyuncularımız var ama ilk hedefimiz kupa ve buna hazırlanacağız." diye konuştu.

Keleş, bir gazetecinin penaltı konusundaki düşüncesini sorması üzerine ise "Penaltı konusunda herkesin şaşırdığı bir şey oldu. Çok net izlemedim ama bakacağım." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.