Hakan Keleş: Gücümüz bu kadardı, yetmedi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık yenilginin ardından konuştu.

Keleş, "Zaman zaman ortak olduk. İyi başladık, çok fazla pozisyon vermedik ama ilk gol, 2. gol, 3. gol kendi hatalarımızda oldu. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Eksiklerimizi çok aradık. Kaybettik, üzgünüz. Kasımpaşa maçı var, hemen toparlanıp ona hazırlanacağız." dedi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü sözlerine, "Galatasaray, oyun gücü ve kadro kalitesi olarak müthiş oynuyor. Bugün de iyi oynadılar. Biraz karşılık vermeye çalıştık ama olmadı. Gücümüz bu kadardı, yetmedi." diye devam etti.

Hakan Keleş, son olarak, "Bizim için kötü oldu. Cezalımız yine var. Zor bizim için. Deplasmandaki maçlarımızda daha iyi oynuyoruz. Alışmamız gerekiyor yoğun trafiğe. Biraz zorluk çekeceğiz ama bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Ama inanıyorum oyunculara." ifadelerini kullandı.