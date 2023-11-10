İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5508
  • EURO
    30,5415
  • ALTIN
    1776.71
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Keleş: Emeğimizin karşılığını alamadık
Spor

Hakan Keleş: Emeğimizin karşılığını alamadık

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 23:14 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Emeğimizin karşılığını alamadık
ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, oyunun genelinden memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularım istediğim birçok şeyi sahaya yansıttı. Çok üzgünüm, puan alabilseydik bizim için moral olarak iyi olacaktı. Önümüzde milli bir ara var. Sakatlıkla uğraşıyoruz, iyi çalışacağız. İlerisi için bu akşam oynanan oyun beni memnun etti. Puan alabilseydik moral ve motivasyon için iyi olacaktı. Oyuncularım adına üzgünüm, verdikleri emeğin karşılığını alamadılar" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.