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Spor

Hakan Keleş: İlk yarı hedefimiz 20 puanı geçmekti

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek.' dedi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Hakan Keleş: İlk yarı hedefimiz 20 puanı geçmekti
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Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Maçın genelinde iyi oynadıklarını belirten Keleş, bunca takımın kamp yapmaya geldiği Antalya'da zeminin kötü olmasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Kazanılamayan karşılaşmalarda kaybetmemenin de önemli olduğuna işaret eden Keleş, "Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ligi tamamlarız." dedi.

Keleş, önlerindeki Adana Demirspor maçına iyi hazırlanacaklarını vurguladı.

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