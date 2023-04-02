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Spor

Hakan Keleş: Kazanacağımız zamanlar da gelecek

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA2 Nisan 2023 Pazar 20:14 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Kazanacağımız zamanlar da gelecek
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kazanmaları gereken bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun genelinde üstün tarafın kendileri olduğunu belirtti.

İkinci yarıda daha etkin oynadıklarını ifade eden Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadık, üzgünüz. Oyunun geneline bakacak olursak üstün olan taraftık. İlk yarı iyi başlamamıza rağmen geriye düştük. İkinci yarıda oyuna sonradan aldığımız oyunculardan aldığımız verim beni memnun etti. Kazansaydık bugün bir avantaj elde edecektik. Bugün 2-0'dan gelmek çok önemli. Ligde her puan önemli. Lig uzun, telafisini yapabileceğimiz maçlar var." diye konuştu.

Oyuncularına daha fazla destek verilmesini isteyen Keleş, şunları kaydetti:

Biz transferi kapalı bir takımız. Sıkıntılar da çekiyoruz. Oyuncularımızın performansı inecek, yükselecek. Burada oyuncularımıza destek olmamız gerekiyor. Bazı mesafeler katettik. Burada iyi şeyler de yaptık. Biz güçlü bir camia olmak durumundayız. Sıkıntılar çekiyoruz, galip gelemiyoruz. Ama burada hep birlikte başaracağız. Geçtiğimiz sezon başardığımız gibi.

Bir basın mensubunun ligden çekilen takımların ardından Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı toplantıyla puanlamayı görüşmesiyle ilgili sorusuna Keleş, şu cevabı verdi:

Bu konunun değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü değişirse çok daha büyük sorunlar olacaktır. Oynanan bir maç. Federasyon bir karar vermiş. O puanları silmek daha büyük sorunlar çıkaracaktır. Bazı kulüpler istiyor, bazıları istemiyor. Kupa var. Takımlar daha çok mağdur olacaktır.

Ligde kalmayı amaçladıklarını, bunun için kalan haftalarda 12 puana ihtiyaç duyduklarını belirten Keleş, "Uzun zamandır kazanamıyoruz. Kazanacağımız zamanlar da gelecek. Çoğu rakibimiz 3'er puan aldı. Biz 6 puan alacağız. İleride alınacak 6 puan bize avantaj getirecektir. Kalan maçlarda 12 puan yeteceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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