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Spor

Hakan Keleş: Kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenilen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA26 Şubat 2023 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık
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Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık." dedi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak kötü günler geçirildiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Keleş, "Acımız büyük. Ülke olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Biliyorsunuz evladımız Saruhan'ı da kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz güçlü bir devletiz, yaralarımızı da beraber sarıyoruz. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Bu günlerde maç oynamak da biraz zordur. O yüzden sahada bir şeyler yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Keleş, Kayserispor karşısında maçın ilk yarısında kötü oyun sergilediklerini aktararak, şunları ifade etti:

Ligin iyi takımlarından birisi Kayserispor. İlk yarı bir şey yapamadık, üretkendik ama verdiğimiz pozisyonlarla 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda oyun mücadelesi, isteği vardı. Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık. Kazanamadık ama lig uzun bir maraton.

Giresunspor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Nahid Ramazan Yamak'a galibiyet hediye edemedikleri için de üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, "Yeni başkanımız seçildikten sonra oyuncularımızla tanışma toplantısı yaptı. İlerisi için neler yapılabileceğini anlattılar. Başkanımıza ilk maçında galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı, kısmet. İlerisi adına bizim için iyi şeyler olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Arabam.com Konyaspor maçını kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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