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Spor

Hakan Keleş: Kötü bir gidişatımız var, bunu düzeltecek biziz

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 yenilen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Ekim 2022 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Kötü bir gidişatımız var, bunu düzeltecek biziz
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DG Sivasspor deplasmanından 3-0 yenilgiyle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından konuştu. Keleş, "Girdiğimiz pozisyonlar var. Sivas zor bir deplasman. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Kötü bir gidişatımız var, bunu düzeltecek biziz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-0 mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk, maça da iyi başladık. Orta sahada kaybettiğimiz top gol oldu. Gole kadar iyi oynadık. Goller konsantrasyonumuzu bozdu. Girdiğimiz pozisyonlar var. Sivas zor bir deplasman. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Kötü bir gidişatımız var, bunu düzeltecek biziz. Önümüzde Ankaragücü maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

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