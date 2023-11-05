İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Keleş: Olumsuz havayı dağıtmaya çalışıyoruz
Spor

Hakan Keleş: Olumsuz havayı dağıtmaya çalışıyoruz

Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Fatih Karagümrük karşısında alınan 1-1'lik beraberliği değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam takımda olumsuz bir hava olduğuna değinirken, 'Eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 20:33 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Olumsuz havayı dağıtmaya çalışıyoruz
ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise maçı kazanmak istediklerini, bu doğrultuda maça da iyi başladıklarını anlattı.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREK"

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Keleş, "İkinci yarıda erken ve daha önce yediğimiz gollerden birini yedik. Daha sonra toparlandık ve çift santraforla riskleri aldık. Son dakikalarda kazandığımız penaltıyla bir puan aldık. Geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı almasına da değinen Keleş, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu, bu tip sorunların en kısa zamanda çözüleceğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.