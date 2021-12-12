Hakan Keleş: Öne geçseydik, her şey farklı olabilirdi

12 Aralık 2021 Pazar 17:10 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 17:10

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 90+3. dakikada Stambouli'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maçı değerlendirdi.

Hakan Keleş, maçta öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öne geçseydik daha farklı olabilirdi ama bu saha ve bu zemine rağmen iyi oynadık. Zemin biraz etkiledi oyunumuzu ama oyuncularım müthiş mücadele gösterdi, maçı çok istediler. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama son dakikalarda yediğimiz gol buradan mağlup ayrılmamızı gerektirdi."