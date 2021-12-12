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Spor

Hakan Keleş: Öne geçseydik, her şey farklı olabilirdi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor'a yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, öne geçebilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek, 'Öne geçseydik, her şey çok farklı olabilirdi. Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Saha, oyunumuzu etkiledi.' dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 17:10 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 17:10
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 90+3. dakikada Stambouli'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maçı değerlendirdi.

Hakan Keleş, maçta öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öne geçseydik daha farklı olabilirdi ama bu saha ve bu zemine rağmen iyi oynadık. Zemin biraz etkiledi oyunumuzu ama oyuncularım müthiş mücadele gösterdi, maçı çok istediler. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama son dakikalarda yediğimiz gol buradan mağlup ayrılmamızı gerektirdi."

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