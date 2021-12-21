Hakan Keleş: Sıkıntılar çektik, kötü oynadık

21 Aralık 2021 Salı 19:40 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:40

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başkaşehir, evinde GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maçın ardından mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Hakan Keleş, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü bulduk dengeyi sağladık. Oyunun genelinde iyi oynamadık. Başakşehir daha kaliteli bir kadro. 9 günde 3'üncü maçımızı oynadığımız için sıkıntı çektik. Hatay maçına hazırlanacağız. Sıkıntılar çektik, kötü oynadık." diye konuştu.

Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönmesi ile ilgili durum olursa kaleci transferi yapacaklarını söyleyen Keleş, "Ben de duyuyorum, gelen bir şey yok ama bizim oyuncumuz ve öyle de kalmasını isterim. Giderse de hazırlığımızı yaparız, oyuncu alırız." dedi.