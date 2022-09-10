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Spor

Hakan Keleş: Uzatmalarda yediğimiz duran top 2 puan kaybettirdi

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 23:13 - Güncelleme:
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fatih Karagümrük maçının ardından bir dahaki hafta bay geçeceklerini ve sonrasında milli ara olacağından ötürü 3 haftalık süreçte kampta bu süreci atlatıp daha iyi şeyler yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi kazanmak istediklerini ifade ederek, "İyi hazırlandık maça. Rakibimiz geriden oyunu iyi kuran bir takım. Çok fazla oyun kurmalarına müsaade etmedik. Alan vermedik rakibe ama dengeli giden bir oyundu, çok fazla gol pozisyonu yoktu. Yakaladığımız pozisyonda penaltı sonrasında öne geçtik. Uzatmalarda yediğimiz duran top 2 puan kaybettirdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Önümüzdeki hafta bay olacak, sonra milli ara ve üç haftalık süremiz var. Yeni gelen, hazır olmayan oyuncular var ve bu kamp döneminde o oyuncuları hazırlayıp lige iyi bir şekilde devam edeceğiz. Yeni bir takımız ve bu süreci atlatıp daha iyi şeyler yapacağız." dedi.

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