Hakan Keleş: Yaşadığımız puan kayıplarında bir sürü etken var ama konuşamıyorum

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaşadıkları puan kayıplarında bir çok dış etkenin olduğunu söyleyerek, "Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Şunu dile getirmek gerekirse bizim adımıza sorunlar katlanarak gidiyor. Bugün oyuna iyi başladık ama maç içerisinde kırılma anları vardı. Maç içerisindeki fırsatları rakip daha iyi değerlendirdi. Galibiyetten dolayı rakibimizi tebrik ediyorum. Yaşadığımız puan kayıplarında bir sürü etken var ama konuşamıyorum. Önümüzde Kayserispor maçı var. O maça hazırlanacağız" diye konuştu.