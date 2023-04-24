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Spor

Hakan Keleş: Yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2'lik skorla mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 4-2 mağlup olan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Tribünlerde üzücü tepkiler yaşandı, bundan sonrası için yönetimle değerlendirme yapacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e sahasında mağlup olan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, "Kazanmak çok önemliydi fakat rakibin her geldiği gol oldu bizde gol pozisyonları bulduk ancak kalecimizin hatalı yediği gol karşısında taraftarımız tepki verdi. Kaptan da olsa hatalı goller yiyebilir. Ancak taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü. İkinci yarı çok farklı bir maç oldu. Direkten dönenler attığımız goller inanılmaz bir ikinci yarı oldu. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı ikinci yarıda. Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar. Bu mücadele ile bu takımı oyuncularımızın ligde tutacağına inanıyorum. İnşallah yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz. Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama konuşmak istemiyorum çünkü takım zarar görmesin istiyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Hiç bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum ama bugünkü tepkilerden sonra kaybedebiliriz. Bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız, değerlendireceğiz" dedi.

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