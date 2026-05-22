Fenerbahçe'de gözler genel kurula çevrilirken, başkan adaylarından Hakan Safi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendiren Hakan Safi, seçimi kazanmaları durumunda planlamalarını da açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hakan Safi, transfer gündemi ve Jorge Jesus konusuna da değindi.

İşte Safi'nin açıklamalarından satır başları;

"Fenerbahçe, 8. kez Final Four'da. Önemli olan her sene buralarda olmak. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ben basketbola sevgimi ve yeteneğimi 7-8 yaşımda keşfettim. Bugün bu kadar hırslı ve mücadeleciysem basketbolun faydası oldu. Takımdaşlığın ne olduğunu anladım. Üniversiteye kadar basketbol oynadım. Üniversitede ayağımdaki sakatlık nedeniyle bıraktım."

"Biz Kasımpaşa evladıyız, bizden büyük ağabeylerimiz maçlara giderdi. Kasımpaşalılık ve Fenerbahçelilik vardı, maçlara giderdik. Maçlar gündüz ikideydi, gece 11'de maça giderdik, gazete kağıdı üstünde gişe önünde uyurduk. Hoşumuza gidiyordu bu. Yeni dünyada 5 dakikada maça giriyorsun ama geceden gidip gazete kağıdında uyumak çok hoşumuza gidiyordu. Birbirimizle kol kola sarılıp yatardık stadyum duvarının dibinde. Dayım beni Beşiktaşlı yapmaya kalktı ama ben Fenerbahçeli oldum. Hala bir Fenerbahçe evladıyım."

"Nasıl yapacağım derseniz, 15 aylık süreçte kulübü gördükten sonra kendi oyunumun nasıl olacağını anladım. İçeriye kaynak sağladık, bunu da Türk hukuk sistemine uygun yaptık. Parayı içeri sokacağız, nasıl sokulacağını biliyoruz. İçeriye soktuğumuz para reklam ve bağıştır. Fenerbahçe'den 1 kuruş alacağım yoktur. Hepsi limitlere girdi bu paraların. Nasıl sokacağımızı değil de parayı nasıl harcayacağımızı sormak lazım. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yoktur. Ben varım zaten. Arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'nin kaynaklarını nasıl kullanacağı önemli."

"Fenerbahçe'nin hikayesi nerede başlıyor, 12 şampiyonluk bizimdi, en yakın rakibin 9'du. Bizim stadyumumuzun kapasitesi 25 bindi, Ali Sami Yen ona yakındı, İnönü 19 bindi. Eski başkanlarımız stadyum kazandırdı. Biz 55 bin olduk, rakipler kendi rakamında kaldı. Biz o araları açtık ama yeteri kadar açamadık. Kaybettiğimiz 3 tane şampiyonluk var, herkes de bunu biliyor. Rakiplerimiz de stadyumlarına kavuştu, hikaye orada tersine dönmeye başladı. Bizim UEFA standartları nedeniyle stadyumumuz 45 bine düştü. Fenerbahçe'nin loca sayısı 78 diye biliyorum, Galatasaray'ın 200 küsürlerde. Sportif AŞ'nin en büyük yapısı stadyum geliridir. Biz orada rakibimizden 40-60 milyon Euro arası eksideyiz benim hesabıma göre. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğimiz için bu sene 19.5 aldık biz, rakip 58-59 aldı. Bir de bizim basketbol sevdamız var. Fenerbahçe basketbolu seven, Türkiye'ye sevdiren, en zirvedeki kulüptür. Erkek ve bayan 40 milyon euro bütçe, erkek 35 kadın ise 5. Burada en yakın rakibimiz 8-10 civarında. 30 da oradan fazla var rakipten. Biz her sene maça eksi 120 milyon Euro ile başlıyoruz. Bunu 0-0'a getirmemiz lazım. Fenerbahçe sevdalılar, iş insanları daha tutkulu, daha bonkördür. Bunu eşitlememiz lazım.

Bu da transferlere, stadyuma, her yere yansıyor. Benim Fenerbahçem en büyük Fenerbahçe'dir. Biz en büyük olacağız. Ben hep öyle gördüm. En büyük transferi biz yapardık, en büyük stadyum bizdeydi, en çok formayı biz satardık, en çok biz şampiyon olurduk. Bizleri ikinciliğe alıştırdılar, isyanım buna. Takımımız en büyük olacak. Bu ekonomik gerçekleri de herkes bilsin.

Stadyumu kendi yerinde 65'e çıkartabiliyoruz. Tesadüfe bak, benim limanımı yapan statikçi kardeşimle stadyumu yapan statikçi aynıymış. Stadyumun çatısını kaldırıp çelik blok çıkarak stadyum büyüyebiliyor. Arabistan'da adam çöle 300 metre kule yapıyor. Bizim mühendislerimiz de yapar. Yapılır. İrade lazım. Kendi yerinde yapacağız, göreceksiniz. 1.5 senede tamamlayacağız. Stadyumu taşımadan, bir yere taşınmadan en büyük olacağız. Fenerbahçe'nin makus kaderi yeniden değişecek. Biz bunu yapacağız."

"FENERBAHÇE'NİN GELİRİ 1 MİLYAR EURO OLACAK!"

"Ben de büyüklük ve şampiyonluk hastalığı var. Ben branşları küçültmek değil büyütmek istiyorum. Fenerbahçe'nin geliri 350 milyon Euro, bunu 500'e ardından 1 milyara çıkaracağız. Birkaç bıranş daha var açmak istediğim, açacağız. Fenerbahçe bir futbol kulübü değildir, her bıranşıyla dünya kulübüdür. Biz kupaların takımıyız. Nerede kupa varsa müzemize gelmek zorunda. Bu bütçe tüm bıranşlara yansıyacak. İddialıyız. Benim hayatım iddia üzerine geçti. Milyar dolarlık şirketleri güzel yönetiyoruz, sorunumuz yok, tırnaklarımızı kazıya kazıya buraya geldik."

"MALDINI BENİM DOSTUM, AKIL HOCALIĞI YAPIYOR"

"Ben uluslararası bir limana sahibim. 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Her gittiğimiz ülkede futbol konuşuyoruz. Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. Maldini iyi bir futbol adamı. Dedesi de topçu, babası da, kendisi ve oğlu. 4 kuşaktır futbolcu. Maldini benim arkadaşım, hafta sonu geliyor. Benim arkadaşım. Bizim onla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor. Benim Avrupa'daki, dünyadaki yüzüm. Arkadaşım olmasından mutluluk duyuyorum. Kendisi Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışır, biz de Fenerbahçe'ye yakışırız. Dostluğumuz hep devam edecek."

"MOURINHO İLE BUGÜN KONUŞTUM"

"Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."

"3-4 BÖLGEYE DÜNYA YILDIZI ALACAĞIZ"

"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."

"JORGE JESUS İLE BİR TEMASIMIZ YOK"

"Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Onunla oyun felsefemiz uymuyor."

"TARİHİN EN İDDİALI KADROSUNU GÖRECEKSİNİZ"

"Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."

"İSTESEM OSIMHEN'İ ALIRDIM"

"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçuda Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."