İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Yakın: Sonuçtan memnun değilim çünkü galip gelemedik
Spor

Hakan Yakın: Sonuçtan memnun değilim çünkü galip gelemedik

Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

AA14 Ocak 2024 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Hakan Yakın: Sonuçtan memnun değilim çünkü galip gelemedik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, maça istedikleri gibi baskılı başladıklarını belirtti.

Topu çok iyi çevirdiklerini ancak finali yapamadıklarını aktaran Yakın, şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladık, bunu istiyorduk. Bayağı da baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik, biz çok pozisyona girdik ve topu da iyi çevirdik. İlk yarı golü bulmamız lazımdı. Öne geçmemiz normal durum olurdu. Rakibe hiç pozisyon vermedik, şansı da yoktu. Sadece ofsayttan bir şutları gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ilerde pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz maalesef. İlk kez bir maçı gol yemeden bitiriyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum ama sonuçta memnun değilim çünkü galip gelemedik. Yenilgi gibi alıyoruz bu maçı çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.