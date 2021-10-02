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Spor

Hakem direkt oyundan attı! Sergen Yalçın'a kırmızı kart

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçında Sergen Yalçın maçın 43. dakikasında hakeme itiraz etti ve kırmızı kart gördü.

2 Ekim 2021 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 20:12
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sivasspor maçının 43. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada Can Bozdoğan, rakip ceza sahası yayında şut atarken Jorge Felix ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular faul beklerken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' kararı verdi.

Sergen Yalçın, bu karar üzerine çok sinirlendi. O an Serdar Saatçı'nın oyunun durması için kenara gönderdiği topa vuran Sergen Yalçın, hakem Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Yaşar Kemal Uğurlu, gösterdiği tepki üzerine Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.

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