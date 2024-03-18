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Spor

Hakem penaltı verdi! Gerekçesini tüm stada açıkladı

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

18 Mart 2024 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Hakem penaltı verdi! Gerekçesini tüm stada açıkladı
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Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, "Video Hakem Uygulaması" kısa adı VAR sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Önceki akşam yayınlanan Portekiz Premier Ligi'nin 26'ncı hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti.

Skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.

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