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Spor

Hakem ve VAR konuşmaları artık dinletilecek!

Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, FIFA ve IFAB'dan maçın hakemi ile VAR hakemi arasındaki konuşmaları stadyumdan taraftarlara canlı dinletmek için izin aldı.

18 Ocak 2024 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Hakem ve VAR konuşmaları artık dinletilecek!
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Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, maçın hakemi ile VAR hakemi arasındaki konuşmaları stadyumdan taraftarlara canlı dinletmek için FIFA ve IFAB'dan izin aldı.

Portekiz gazeteleri Jornal de Noticias ve Record'da yer alan habere göre; Portekiz Hakem Kurulu, öncelikli olarak bazı maçlarda ve kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaları anlık olarak stadyumdan canlı dinletecek. Daha sonra bu uygulamanın kullanılacağı maçlar FIFA gözetiminde adım adım yükseltilecek.

2023 Kadınlar Dünya Kupası gibi FIFA'nın organize ettiği turnuvalarda da denenen ve genişletilecek olan bu uygulamayı test eden ilk ülkelerden biri Portekiz olacak.

Uygulamanın, FIFA'dan ve IFAB'dan birer yetkilinin de katılacağı bir toplantıyla gelecek hafta içinde Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes tarafından resmen duyurulacağı belirtildi.

VAR KONUŞMALARINI YAYINLIYORLAR

Eylül 2023'ten bu yana Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz Premier Ligi'nde oynanan maçlarda VAR ve hakemler arasındaki konuşmaları aylık olarak bir TV programında futbolseverlere aktarıyordu.

HAKEMLER, KONUŞMALARIN AÇIKLANMASINDAN MEMNUN

Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes, 'eğitimsel amaçlar doğrultusunda' hakem ile VAR arasındaki konuşmaların açıklanmasını savunmuş ve federasyon bu konuda gerekli izni almayı başarmıştı.

Hakemler de, kendilerinin tam olarak anlaşılmasına da yardımcı olacağını düşünerek bu uygulamayı savunmuştu.

  • Portekiz Futbol Federasyonu
  • Hakem Kurulu
  • VAR hakemi

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