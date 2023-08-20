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Spor

Hakim Ziyech, derbi sonrası taraftarlarla buluştu

Galatasaray, yeni transferi Hakim Ziyech'i taraftarlara tanıttı. Maç bitiminde Kuzey Tribünü'nde taraftarların arasına giren ve platforma çıkan Faslı yıldız, üçlü çektirdi ve taraftarı selamladı.

20 Ağustos 2023 Pazar 00:17 - Güncelleme:
Hakim Ziyech, derbi sonrası taraftarlarla buluştu
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Galatasaray, yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i taraftarla buluşturdu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, maç sırasında dün gece İstanbul'a getirdiği Hakim Ziyech'in transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın son dakikalarında stat hoparlörlerinden taraftarlara bitiş düdüğünün ardından tribünden ayrılmamaları anons edildi.

Maçın bitmesinin ardından Kuzey Tribünü'nde taraftarların arasına giren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, platforma çıkarak taraftarı selamladı. Ziyech, burada "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Taraftarın coşkusu ve tezahüratı arasında sahaya inen Hakim Ziyech, burada da "üçlü" çektirdi.

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