Hakim Ziyech son düzlükte vites attırdı

Galatasaray'ın Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak sezonun genelinde beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, ligin en kritik virajında sazı eline aldı.

Alanyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra hem takımın oyun kurulumuna yardım eden hem de yine uzaktan harika bir gole imza atan 30 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

BONSERVİSSİZ YILDIZ!

Kiralık sözleşmesi gereği, belli bir maçın üzerinde forma giydiğinden bonservisi bedelsiz olarak Galatasaray'a geçen Faslı futbolcu, eğer yaz döneminde ayrılmak istemezse yeni sezona da Sarı-Kırmızılı formayla başlayacak. Galatasaray, Ziyech'i kiralamak için Chelsea'ye herhangi bir bedel ödememişti. Aynı şekilde tecrübeli yıldızın bonservisi de sıfır maliyetle Galatasaray'ın olacak.

DAHA ÇOK OYNAYACAK

Hocası Okan Buruk da Ziyech'in dönüşünden çok memnun. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 maçta 3 gol 2 asistle, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Her 188 dakikada bir skora katkı yapan Ziyech'in, final haftalarında ilk 11'de daha fazla forma giyeceği öğrenildi.