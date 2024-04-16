Hakim Ziyech uzaklardan atmaya devam ediyor

Galatasaray'da Hakim Ziyech, bu sezon ligdeki 3 golünü de ceza sahası dışından kaydetti.

Sarı-kırmızılılar adına maçın seyrini değiştiren isim Hakim Ziyech oldu. Hatay maçında formasını alan Faslı oyuncu kötü performansı sonrasında oyundan çıkarılmıştı.

Dün kulübede başlayan Ziyech, ikinci yarıda oyuna girer girmez maça damgasını vurdu. 31 yaşındaki hücumcu, dışarıdan rakibini avlarken bu sezon Galatasaray forması ile attığı 3 lig golünü de ceza sahasının dışından buldu.

2010-11'DEN BU YANA İLK

Deneyimli oyuncu 2010-11'den bu yana Galatasaray forması ile ilk 3 golünü de uzaktan atan ilk isim oldu.