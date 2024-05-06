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Spor

Hakim Ziyech'ten dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'ten dikkat çeken paylaşım
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Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Faslı yıldız Hakim Ziyech, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Ziyech, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından birçok beğeni aldı.

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