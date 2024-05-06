Hakim Ziyech'ten dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Faslı yıldız Hakim Ziyech, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Ziyech, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından birçok beğeni aldı.