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Spor

Hakkari Rafting Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

Hakkari Rafting Takımı, Tunceli'de düzenlenecek Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

13 Ağustos 2023 Pazar 18:25 - Güncelleme:
Hakkari Rafting Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
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Hakkari'de kurulan rafting takımı, 15-17 Ağustos'ta Tunceli'de düzenlenecek Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Anadolu Yıldızlar Ligi" (ANALİG) Projesi kapsamında rafting takımı sporcuları, Tunceli'de 3 gün sürecek şampiyonada başarılı olmak için Zap Suyu'nda kürek çekiyor.

Antrenör Selçuk Tunç ve Ramazan İlhan'ın gözetiminde çalışan sporculara, nehir güvenliği, yarışma kuralları gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

Sporculardan Dilek Erip, Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini aktardı.

Dilek Erip, "Yaklaşık 4 yıldır raftingle uğraşıyorum. Yarışmada ilimizi temsil edeceğiz. Günde 4 saat antrenman yapıyoruz. İlimize madalyayla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

  • Hakkari Rafting
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