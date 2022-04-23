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Spor

Halil Dervişoğlu ezeli rakibe gidiyor

Güven Yalçın'ın ayrılma ihtimalini göz önüne alan Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı.

Sabah23 Nisan 2022 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
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Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti.

DÜĞMEYE BASILDI

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

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RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

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GÜVEN'İN YENİ ROTASI FRANSA

Bu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında... 4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.

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