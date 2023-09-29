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Spor

Halil İbrahim Pehlivan: Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz

Trendyol Süper Lig'e iyi başlangıç yapan ekiplerden Çaykur Rizespor, pazar günü Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Karadeniz ekibinin defans oyuncularından Halil İbrahim Pehlivan, hafta sonu oynanacak karşılaşmayı ve takımını değerlendirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Halil İbrahim Pehlivan: Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, bu zorlu maçta kendilerine güvendiklerini söyledi.

Halil İbrahim Pehlivan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin ligin en iyi ekiplerinin başında geldiğini, çok zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirtti.

"KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Çaykur Rizespor'un da çıkışta olduğunu vurgulayan deneyimli defans oyuncusu, "Biz 5 maçtır mağlup olmuyoruz. Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe'ye karşı önümüzde daha iki gün var, çalışmaya devam edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ama oraya kazanmaya gideceğiz. İnşallah puanlarla döneriz." dedi.

Pehlivan, sezona iyi başladığını ifade ederek, "Geçen 6 haftalık süreçte hem fiziksel hem zihinsel olarak kendimi iyi hissediyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Önemli olan bunu devam ettirebilmek. Hocam şans verdiği sürece bunu devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapmayı her zaman sürdüreceğim." diye kullandı.

"HER HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

"Uzun bir sezon bizi bekliyor. İnşallah bu sezon Rizespor'un en üst noktada, zirvede hak ettiği yerlerde bitirmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Futbol bir takım oyunu ama artık yavaş yavaş yeni gelen transferlerimiz süre almaya başlıyor, oynamaya başlıyor. Onların da artık en kısa sürede adapte olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten her hafta çok önemli, çok değerli. Benim düşüncem iki hafta sonra milli maç arası var. Aradan sonra artık takım arkadaşlarımız, yeni gelenler, burada olanlarla beraber lige tamamen hazır olacağımızı düşünüyorum."

Milli takım formasının her futbolcu için hayal olduğuna dikkati çeken Halil İbrahim Pehlivan, "Kesinlikle milli takım formasını giyme hayalim var. Her Türk sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayallerimden biri bu. Anadolu kulüplerinde oynayan futbolcular için gerçekten bu kolay olmuyor. Sonuçta orada bir hoca değişikliği oldu. Performansımız yükseldikçe inşallah hayallerimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür ederek, bu desteği sürdürmelerini istedi.

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