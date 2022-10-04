İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5446
  • EURO
    18,4164
  • ALTIN
    1019.16
  • BIST100
    3461.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde düdük çalacak
Spor

Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak Malmö-Union Berlin maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

AA4 Ekim 2022 Salı 16:17 - Güncelleme:
Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde düdük çalacak
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.