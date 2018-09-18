Halil Umut Meler'e göre Medel, Boutaib'in ayağını eliyle tuttu

Beşiktaş'ın Silili yıldızı Gary Medel'in Fenerbahçe maçı öncesi gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi gündemin adeta birinci sırasına otururken, bu ihraç kararından dolayı hedef tahtası haline gelen hakem Halil Umut Meler'in konuyla ilgili gerekçesi belli oldu.

Hakem Halil Umut Meler'in, Medel'i ihraç kararı kamuoyunda tartışmasız "yanlış karar" olarak değerlendirilmesine karşılık, genç hakemin 75. dakikada Şilili yıldıza çıkarttığı ikinci sarı kartın gerekçesinin kamuoyundaki tartışmanın aksine Medel'in, rakibi Boutaib'in ayağına eliyle tutması olduğu ortaya çıktı. Medel'in Malatyalı futbolcunun ayağına hiç bir müdahalesi olmamasından dolayı gösterdiği karttan dolayı eleştirilen Meler, bu konuda verdiği raporda, "...Beşiktaş'ın 6 sırt numaralı oyuncusunu (Gary Medel) Malatyaspor'un 9 sırt numaralı oyuncusunun topu kurtarmasından sonra (Khalid Boutaib) sağ eliyle rakibinin sol ayak bileğinden kavrayarak atağa kalkmasını - gitmesini engellediği için ikinci sarı kartı çıkartarak oyundan ihraç ettim" şeklinde sözlere yer verdiği belirlendi.

Meler'in raporunda gösterdiği ilk sarı kartla ilgili de Şilili oyuncunun rakibi Adem Büyük'ün ayağına müdahalesinden dolayı sarı kart gösterdiğini ifade ettiği öğrenildi.

(Sporx)