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Spor

Halil Umut Meler'e saldırı sonrası 2 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

11 Aralık 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'e saldırı sonrası 2 gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yaşanan saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, olaya karışan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

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