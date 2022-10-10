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Spor

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi

Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında 11 Ekim'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu müsabakasını yönetecek.

IHA10 Ekim 2022 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynanacak Celtic-Leipzig mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İskoçya'nın Celtic ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 11 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçını yönetecek.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

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