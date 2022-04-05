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Spor

Halil Umut Meler'e UEFA Konferans Ligi görevi

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hollanda'nın Feyenoord ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında 7 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

AA5 Nisan 2022 Salı 13:51 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 13:51
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda'nın Feyenoord takımı ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iki takım arasında 7 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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