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Spor

Halim Okta: Kupayı kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Ankaragücü'nü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eledikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

7 Mayıs 2024 Salı 23:19 - Güncelleme:
Halim Okta: Kupayı kazanmak istiyoruz
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Okta yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok zor bir maç oldu ama biz bu maçı kazanacağımıza inanmıştık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımızı tebrik ederim." dedi.

Halim Okta ayrıca, "Bu sezon hedef kupa olunca ve finale kalınca başkanımız ve yönetim soyunma odasına geldi. Başta onlar ve tüm Beşiktaşlılar mutlu oldu. Beşiktaş böyle oyunlara alışkın bir takım. Her şey bizim için çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Maç içinde sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Yorgunluklar da oluşuyor. Farklı bölgelerde oyuncuları da oynatıyoruz. Oyuncu değişiklikleri zorunlu oldu ama bunlar maçı kazanmamıza engel olamadı. Çok mücadeleci bir maç oldu. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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